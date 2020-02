Toy Story 4 يحصل على أوسكار فيلم صورة متحركة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

فاز فيلم Toy Story 4 بجائزة الأوسكار أفضل فيلم صورة متحركة.

وتنافس الفيلم مع أفلام How to Train Your Dragon: The Hidden World، وI Lost My Body، وKlaus، وMissing Link.

وانطلقت النسخة 92 من حفل توزيع جوائز "أوسكار"، الذي يُقام على مسرح دولبي في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور نجوم العالم.