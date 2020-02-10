شاهد .. ديكابريو وبيت في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 92

حضر الفنانان العالمين ليوناردو ديكابريو وبراد بيت حفل جوائز توزيع الأوسكار بدورته الـ 92، والمقام في ولاية هوليوود.
يذكر أن حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 92، والذى يقام الليلة، بمسرح دولبيفي هوليوود، بالولايات المتحدة الأمريكية.
حيث يتنافس مجموعة من الأفلام على جوائز الأوسكار، كما تعد جائزة الأوسكار واحدة من أهم الجوائز العالمية.
ويشهد حفل الأوسكار منافسة قوية بين العديد من الأفلام الناجحة، خلال العام 2019، وهى الأعمال التي لاقت نجاحًا مذهلًا، ومن بين تلك الأعمال الفنية: Ford v Ferrari، JOKER، once upon a time in hollywood، Parasite، the irishman، Marriage Story، 1917، Jojo Rabbit، Little Women.
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