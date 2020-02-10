صور.. رامي مالك برفقة لوسي بونتون في حفل جوائز أوسكار 2020

وصل الفنان العالمي رامي مالك برفقة الفنانة العالمية لوسي بونتون، إلى حفل جوائز الأوسكار بدورته الـ 92.
يذكر أن حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 92، والذى يقام الليلة، بمسرح دولبي في هوليوود، بالولاياتالمتحدة الأمريكية.
حيث يتنافس مجموعة من الأفلام على جوائز الأوسكار، كما تعد جائزة الأوسكار واحدة من أهم الجوائز العالمية.
ويشهد حفل الأوسكار منافسة قويةبين العديد من الأفلام الناجحة، خلال العام 2019، وهى الأعمال التي لاقت نجاحًا مذهلًا، ومن بين تلك الأعمال الفنية: Ford v Ferrari، JOKER، once upon a time in hollywood، Parasite، the irishman، Marriage Story، 1917، Jojo Rabbit، Little Women.
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