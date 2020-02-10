تعرف على حقيقة سقوط المغني جيسون ديرولو في حفل الأوسكار

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لحظة سقوط المغني الأمريكي جيسون ديرولو أثناء صعوده السلم لحضور حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2020 وفي غضون دقائق أصبحت الصورة الأكثر بحثًا على موقع تويتر لكن هل بالفعل سقط جيسون ديرولو في حفل الأوسكار ؟

بالبحث عن أصل الصورة نجد إنها تمت لتسعة سنوات مضت فلقد سقط فعلًا شخص

تشبة ملابسه ملابس جيسون ديرولو أثناء صعوده سلالم الحفل لكن في عام 2011 وليس في 2020، و على الرغم من ذلك فهي ليست المرة الأولي الذي يصبح فيها سقوط جيسون " تريند " على تويتر فلقد سبق وتداول أحد النشطاء على موقع تويتر في عام 2015 تلك الصورة مرة أخرى وتصبح الأكثر بحثًا مجددًا ليرد جيسون على الفور بإعادة تدوين بأنه ليس من بين الحاضرين للحفل.

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يتكرر الموقف مرة أخرى في عام 2018 وأصبح ايضًا الأكثر بحثًا على مواقع التواصل الاجتماعي فتداول الجمهور نفس الصورة وظنوا مرة أخرى إنه جيسون ديرولو، وتكررت مرة أخرى أثناء حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب العام الماضي وإذا بنفس اللقطة تظهر مرة أخرى اليوم ويتم الرجل الساقط على السلالم بأنه جيسون ديرولو.