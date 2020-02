صور.. يسرا تتألق على السجادة الحمراء بحفل أوسكار 2020

وصلت النجمة يسرا إلى السجادة الحمراء بحفل أوسكار 2020، حيث ظهرت متألقة بفستان سواريه باللون الأبيض والذهبي.

يذكر أن حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 92، والذى يقام الليلة، بمسرح دولبي في

هوليوود، بالولايات المتحدة الأمريكية.

حيث يتنافس مجموعة من الأفلام على جوائز الأوسكار، كما تعد جائزة الأوسكار واحدة من أهم الجوائز العالمية.

ويشهد حفل الأوسكار منافسة قوية بين العديد من الأفلام الناجحة، خلال العام 2019، وهى الأعمال التي لاقت نجاحًا مذهلًا، ومن بين تلك الأعمال الفنية: Ford v Ferrari، JOKER، once upon a time in hollywood، Parasite، the irishman، Marriage Story، 1917، Jojo Rabbit، Little Women.