شاهد.. جوليا بوترس تخبأ "ساندويتش" في حقيبتها بحفل الأوسكار

خبأت الطفلة الأمريكية جوليا بوترس شطيرة لحم في حقيبة يدها أثناء حضورها لحفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2020 فتم التقاط صورة لجوليا على السجادة الحمراء قبل استعدادها لألتهام طعامها في حفل الأوسكار.

Advertisements

يشار أن نجوم الفن بدأوا في

التوافد على مسرح دولبي بمدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية لحضور لحفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته ال92 والذي يقدمه قرابة 36 فنان من بينهم رامي مالك، سلمي حايك، توم هانكس وغيرهم.



الجدير بالذكر إن الطفلة جوليا بوترس ذات العشر سنوات قد شاركت في فيلم المخرج كوينتن ترانتينو الأخير once Upon a Time in Hollywood والذي أثار جدل كبير بعد عرضه، كما شاركت في أكثر من عمل سينمائي ودرامي من بينهم المسلسل الشهير Criminal Minds والذي عرض عام 2014