تراند اليوم : أوسكار 2020.. «Hair Love» أفضل فيلم رسوم متحركة قصير

وكالات

حصد فيلم «Hair Love» جائزة أوسكار أفضل فيلم رسوم متحركة قصير لعام 2020.

وتتجه أنظار العالم صوب هوليوود والعالم حفل توزيع جوائز الأوسكار Oscar 2020 بدورته ال 92.

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وتعتبر جائزة الأكاديمية Academy Award والتي تعرف كذلك بالاسم الشائع جائزة أوسكار Oscar تقدمها سنوياً أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، وهي من أرفع الجوائز السينمائية في الولايات المتحدة ويعدها البعض أهم جائزة سينمائية في العالم وكان أول حفل جوائز أوسكار أقيم في العام 1927.

تنافس على الجائزة

Daughter

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister