تراند اليوم : أوسكار 2020.. شاهد حفيد عمر الشريف على السجادة الحمراء

وكالات

وصل، منذ قليل، حفيد الفنان العالمى الراحل عمر الشريف لحفل أوسكار 2020، والذى يقام على مسرح دولبى بهوليوود فى الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشرت الصفحة الرسمية لجوائز الأوسكار عبر موقع “تويتر”، لقطات من وصول عمر الشريف جونيور.

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يذكر أن عمر الشريف جونيور، حفيد الفنانة القديرة الراحلة فاتن حمامة، والفنان العالمى الراحل عمر الشريف، أكد من قبل أنه ليس متأكدا أنه شوه صورتهما عندما صرح أنه مثلى الجنسية.

وتتجه أنظار العالم صوب هوليوود والعالم حفل توزيع جوائز الأوسكار Oscar 2020 بدورته الـ92.

وتعتبر جائزة الأكاديمية Academy Award والتي تعرف كذلك بالاسم الشائع جائزة أوسكار Oscar تقدمها سنوياً أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، وهي من أرفع الجوائز السينمائية في الولايات المتحدة ويعدها البعض أهم جائزة سينمائية في العالم وكان أول حفل جوائز أوسكار أقيم في العام 1927.