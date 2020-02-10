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شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى حايك وبراد بيت ومارجو روبي ورينيه على السجادة الحمراء بحفل الأوسكار.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار حضور النجمة سلمي حايك والنجم براد بيت ورينيه زيلويجر ومارجو روبي، وتوم هانكس.
هدت الفترة الأخيرة داخل أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية، الكثير من الهجوم بسبب غياب الممثلين أصحاب البشرة السمراء عن حصد الجوائز، وسرعان ما دشن حملة بعنوان OscarsSoWhite، من أجل محاربة العنصرية التي تشهدها الأوسكار، وسيكون ترشيح الممثلة سينثيا إريفو، التي جسدت شخصية هارييت توبمان، في فيلم "Harriet"، والتي ستكون الممثلة الوحيدة صاحبة البشرة السمراء بين 20 مرشحًا لجائزة أفضل ممثلة وممثلة وداعمة في الأوسكار، والتي تقترب ايضاً من تحقيق التاريخ في حال فوزها بالجائزة، بعد ان شهدت الدورة الأخيرة غياب الترشيحات من قبل الممثلين أصحاب البشرة السمراء، وكانت أخر من حققتها الممثلة العالمية هالي بيري عام 2001 لتكون أول ممثلة من أصول أفريقية تحقق تلك الجائزة.
وسعيا من إدارة حفل توزيع جوائز الأوسكار لتوفير السلامة والأمان بشتى الطرق وضعت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية ومدينة لوس أنجلوس خطة لإغلاق الشوارع حول مسرح دولبي في هوليوود المقام به الحفل وحول هايلاند سنتر.
ولاستيعاب الصحافة ومناطق تواجد المعجبين والسجادة الحمراء لجوائز الأوسكار، تم إغلاق Hollywood Boulevard بين Highland Avenue وOrange Driv، وسيظل مغلقًا حتى الساعة 6 صباحا في يوم الأربعاء 12 فبراير الجاري.
ال باتشينو ودينيرو
براد بيت
براد بيت
براد بيت
براد بيت
بطل الجوكر
توم هانكس
خواكين فينيكس
رينيه
سلمي حايك
سلمي حايك
سلمي حايك
مارجو روبي
مارجو روبي
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