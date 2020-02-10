شكرا لقرائتكم خبر عن "شوفه بنفسك".. فستان جانيل مونيل "الغريب" بـ Oscars 2020 من تصميم Ralph Lauren والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية جانيل مونيهقررت تريد أن تعطى العالم الليلة درسا في الأناقة والرقي، حيث ظهرت جانيل بحفل توزيع جوائز الأوسكار المقام على مسرح دولبى في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية بإطلالة فضية ساحرة، فقد اخترات فستانها من تصميم دار أزياء "Ralph Lauren"، الذى احتوى على غطاء للرأس، كما اختارت جانيل مجوهراتها من "Forevermark ".

وتسعى إدارة حفل توزيع جوائز الأوسكار لتوفير السلامة والأمان بشتى الطرق حتى يخرج الحفل للعالم بشكل مشرف كالعادة، ففى بيان رسمي جاء فيه: "لضمان السلامة العامة ودعم إستراتيجيات الأمن وتسهيل إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام، ووضعت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية ومدينة لوس أنجلوس اللمسات الأخيرة على خطط إغلاق الشوارع حول مسرح دولبي في هوليوود والمقرر أن يقام به الحفل كذلك الشوارع حول هايلاند سنتر في هوليوود ، ولاستيعاب الصحافة ومناطق تواجد المعجبين والسجادة الحمراء لجوائز الأوسكار، سيتم إغلاق Hollywood Boulevard بين Highland Avenue و Orange Drivابتداء من الساعة 3 صباحا بدء من يوم الأحد 2 فبراير ، وسيظل مغلقا حتى الساعة 6 صباحا في يوم الأربعاء 12 فبراير الجاري، وحسب البيان أنه من يوم الأحد 26 يناير الماضي وحتي إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد 9 فبراير، سيتم إغلاق شوارع إضافية لفترات متفاوتة.