شكرا لقرائتكم خبر عن حفل الأوسكار 2020.. من أين انتقت كيلى مارى تران فستانها ومجوهراتها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلم النجمة العالمية كيلي ماري تران كيف تخطف الأنظار نحوها بإطلالاتها المميزة والساحرة فى الحفلات الكبرى والمهرجانات.

واستطاعت كيلي ماري تران منذ قليل، أن تحصد سلسلة من عبارات الإشادة والثناء من قبل المعنيين بالأزياء والموضة وذلك بمجرد وصولها لحفل توزيع جوائز الأوسكار المقام علي مسرح دولبي في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، فقد اختارت النجمة البالغة من العمر ( 31 عام ) فستانها من تصميم " Schiaparelli "، فى حين اختارت مجوهراتها من مجموعة " Graziela " .

ويذكر أن تسعى إدارة حفل توزيع جوائز الأوسكار لتوفير السلامة والأمان بشتى الطرق حتى يخرج الحفل للعالم بشكل مشرف كالعادة، ففى بيان رسمي جاء فيه: "لضمان السلامة العامة ودعم إستراتيجيات الأمن وتسهيل إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام، ووضعت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية ومدينة لوس أنجلوس اللمسات الأخيرة على خطط إغلاق الشوارع حول مسرح دولبي في هوليوود والمقرر أن يقام به الحفل كذلك الشوارع حول هايلاند سنتر في هوليوود ، ولاستيعاب الصحافة ومناطق تواجد المعجبين والسجادة الحمراء لجوائز الأوسكار، سيتم إغلاق Hollywood Boulevard بين Highland Avenue و Orange Drivابتداء من الساعة 3 صباحا بدء من يوم الأحد 2 فبراير ، وسيظل مغلقا حتى الساعة 6 صباحا في يوم الأربعاء 12 فبراير الجاري، وحسب البيان أنه من يوم الأحد 26 يناير الماضي وحتي إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد 9 فبراير، سيتم إغلاق شوارع إضافية لفترات متفاوتة.

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