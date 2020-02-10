شكرا لقرائتكم خبر عن في حفل الأوسكار.. جوليا لويس دريفوس خاطفة للأضواء بفستان من تصميم Vera Wang والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بإطلالة ساحرة ومميزة استطاعت النجمة العالمية جوليا لويس دريفوس أن تخطف أذهان المعنيين بالأزياء والموضة في حفل توزيع جوائز الأوسكار المقام على مسرح دولبي في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية حيث ظهرت مرتديه فستان ذو تصميم بسيط من الحرير بإحدى درجات اللون الأزرق.

اختارت جوليا لويس دريفوس ذات الـ ( 59 عام) تصميم فستانها من مجوعة تصميمات دار أزياء "Vera Wang "، اما مجوهراتها فكانت بتوقيع " Harry Winston".

يذكر أن تسعى إدارة حفل توزيع جوائز الأوسكار لتوفير السلامة والأمان بشتى الطرق حتى يخرج الحفل للعالم بشكل مشرف كالعادة، ففى بيان رسمي جاء فيه: "لضمان السلامة العامة ودعم إستراتيجيات الأمن وتسهيل إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام، ووضعت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية ومدينة لوس أنجلوس اللمسات الأخيرة على خطط إغلاق الشوارع حول مسرح دولبي في هوليوود والمقرر أن يقام به الحفل كذلك الشوارع حول هايلاند سنتر في هوليوود ، ولاستيعاب الصحافة ومناطق تواجد المعجبين والسجادة الحمراء لجوائز الأوسكار، سيتم إغلاق Hollywood Boulevard بين Highland Avenue و Orange Drivابتداء من الساعة 3 صباحا بدء من يوم الأحد 2 فبراير ، وسيظل مغلقا حتى الساعة 6 صباحا في يوم الأربعاء 12 فبراير الجاري، وحسب البيان أنه من يوم الأحد 26 يناير الماضي وحتي إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد 9 فبراير، سيتم إغلاق شوارع إضافية لفترات متفاوتة.

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