شاهد.. كارمن سليمان في فيديو طريف: “الزوجة الهبلة رزق”!

كتب امير فتحي في الاثنين 10 فبراير 2020 02:56 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية كارمن سليمان فيديو طريف لها برفقة زوجها الملحن مصطفى جاد وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وظهر مصطفى جاد وهو يمسك يد زوجته كارمن سليمان ويسيران في كواليس برنامج “معكم” وعلقت كارمن كاتبة: “الزوجة الهبلة رزق”.

وكان مصطفى جاد قد قال في أول ظهور له مع زوجته كارمن سليمان في برنامج تلفزيوني أن بداية تعرفه عليها كان فى أحد الاستوديوهات وكانت وقتها عمرها 18 عاما، وأنه قد عانى معاناة شديدة لمدة 8 شهور حتى يتزوج منها.

وتابع مصطفى جاد أن أول يوم رأها فيه قال “أنها ستكون زوجته” وبعدما بدأت بينهما الصداقة وأصبح متعلقا بها وموجود في حياتها بشكل يومى، وعندما رأى أن والدها بدأ يشعر بأن هناك شئ بينهما بدأ فى الابتعاد قليلا حتى قامت كارمن بالاتصال به، مشيرا الى أنه يكبرها بعشر سنوات.