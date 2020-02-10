شاهد.. جوهرة ببدلة رقص جريئة في فيديو كليب جديد!

كتب امير فتحي في الاثنين 10 فبراير 2020 02:56 صباحاً - كشفت الراقصة جوهرة عن تحضيرها لعمل فني جديد وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها على انستغرام. وظهرت جوهرة في الصور ببدلة رقص جريئة كشفت الكثير من مفاتنها كاشفة عن تحضيرها لفيديوكليب جديد دون ان تعطي المزيد من التفاصيل. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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