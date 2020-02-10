فن ومشاهير

وفاة مغنية الأوبرا الإيطالية ميريلا فريني

0 نشر
السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مغنية الأوبرا الإيطالية ميريلا فريني والان مع التفاصيل

وفاة مغنية الأوبرا الإيطالية ميريلا فريني

الإثنين 10 فبراير 2020

توفيت مغنية السوبرانو الإيطالية الشهيرة، ميريلا فريني، عن عمر ناهز 84 عاماً، حسبما أعلن جيان كالرلو موتساريلي، عمدة بلدة مودينا، مسقط رأس الفنانة الراحلة.

 

وكتب موتساريلي عبر موقع "فيسبوك": "لقد خسرت مودينا والعالم ميريلا فريني. لقد رحل عنا صوت رائع لمودينا.. وامرأة وفنانة وصديقة".

Advertisements

 

وحسب وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، توفيت فريني في منزلها بعد صراع طويل مع المرض، وقبل أسابيع فقط من عيد ميلادها الـ85، الذي يصادف يوم 27 فبراير/شباط.

 

واعتزلت المغنية عام 2005، بعد مشوار فني امتد لـ50 عاما، عملت خلاله مع بعض أكبر الأسماء في عالم الأوبرا، بما في ذلك مغني التينور الإيطالي لوتشانو بافاروتي، وهو صديق طفولة لها وينحدر أيضا من مودينا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة مغنية الأوبرا الإيطالية ميريلا فريني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا