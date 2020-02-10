مجلة أمريكية تكشف قصة بدلة "الجوكر" بحفل الأوسكار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تكرار ملابس المشاهير في حدث سينمائي مهم هو أمر نادر بكل تأكيد، خصوصا في الأعوام الأخيرة، فقد فعلها مشاهير قلة عبر تاريخ محافل الجوائز السينمائية.

من أبرز هؤلاء المشاهير الممثلة الكوميدية تيفاني هاديش التي ارتدت فستانها الأبيض لمصمم الأزياء ألكسندر مكوين أكثر من مرة تشجيعا لفتيات صغيرات على تكرار ارتداء الفستان نفسه دون خشية تنمر أو اتهام بالفقر.

الممثلة كيت بلانشيت أيضا ارتدت فستانها لدار أزياء أرماني عام 2018 مرة ثانية، بعد إجراء تعديلات طفيفة عليه، والآن يشارك الممثل الأمريكي واكين فينيكس الشهير بـ"الجوكر" في التقليد نفسه.

شهر يناير/كانون الثاني، أعلن خواكين فينيكس عن نيته ارتداء البدلة نفسها للمصممة ستيلا ماكارتني للترويج للموضة المستدامة أو الموضة البيئية، وهو ما يتفق مع بقية جوانب شخصية الممثل، إذ يشتهر بكونه داعما لحقوق الحيوانات ونشطا في الدفاع عن سبل حماية البيئة.

وفقًا لمجلة "فوكس" الأمريكية، أصبح حدث السجادة الحمراء منصة للفنانين والمشاهير للدفاع عن قضايا حقوقية وسياسية مهمة عبر الأعوام الأخيرة، مثل حركة "مي تو" للدفاع عن حقوق النساء ومناهضة التحرش، ومشكلة التغيير المناخي، والتي يعتبر الممثل ليونادرو دي كابريو (مرشح أوسكار أفضل ممثل هذا العام) من أبرز المدافعين عنها.

ويمثل قرار "فينيكس" بيانا واضحا تجاه هدر المواد المصنعة في الموضة، وقد استغل السجادة الحمراء، كونها ذورة الجوائز السينمائية للفت الانتباه إلى قضيته.

