"حقيبة الغنيمة".. مرشحو الأوسكار في انتظار "الذهب"

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ92، الحدث العالمي السنوي الذي يتابعه كل عشاق السينما من جميع أنحاء العالم، لمشاهدة حصول نجومهم المفضلين على واحدة من أهم الجوائز العالمية على مدار السنين.

وبالإضافة إلى إعلان أسماء الفائزين بجوائز الأوسكار، يحصل جميع مرشحي الجائزة العالمية على "حقيبة الغنيمة" التي تضم عدداً من الهدايا الفاخرة والثمينة والتي تتجاوز قيمتها أكثر من 215 ألف دولار.

ومن بين 75 هدية متنوعة بين المجوهرات والأنواع الفاخرة من الشوكولاتة وأدوات التجميل التي تحتويها حقائب الهدايا التي تسمى "الكل يربح أو Everyone Wins"، يعتبر قلم الـVape أو السيجارة الإلكترونية المطلية بالذهب عيار 24 قيراطاً من العلامة التجارية الفريدة Hollowtips، من أبرز محتويات حقيبة الغنيمة، وهي الهدية الخاصة التي استوحت الشركة الموزعة للحقائب فكرتها من الممثل الأمريكي ليوناردو دي كابريو.

وعلى مدى ما يقرب من عقدين من الزمن، تُوَزع حقائب هدايا الأوسكار برعاية شركة Distinctive Assets للتسويق التي تتخذ من لوس أنجلوس مقراً لها، على 25 فناناً من نجوم ونجمات ومخرجي هوليوود من مرشحي الأوسكار في فئة أفضل ممثل/ممثلة، وأفضل ممثل مساعد/ممثلة وأفضل مخرج وغيرهم.





ويذكر أن دي كابريو هذا العام يعد من أبرز المرشحين للفوز بجائزة الأوسكار كأفضل ممثل رئيسي عن أدائه في فيلم "Once Upon a Time in Hollywood"، وهو الممثل الأمريكي الذي قررت الشركة الأمريكية، بفضل حبه الشديد للتدخين الإلكتروني الـ vaping، إدراج هذه القطعة الذهبية المختلفة لقائمة حقائب هدايا "الكل يربح".

وحسب الموقع الأمريكي، شوهد دي كابريو وهو يستخدم السيجارة الإلكترونية على مر السنين، ولكن يبدو أن هذه المرة، قد يكون استخدامه لـvape على السجادة الحمراء لجوائز SAG لعام 2016، كان مصدر إلهام مباشر للنسخة الذهبية المطلية في حقيبة هدايا أوسكار 2020.



ومن بين الهدايا الأخرى التي تحتويها حقيبة هذا العام والتي ترسل إلى مرشحي الجوائز قبل أسبوع من الحدث العالمي السنوي، رحلة لمدة 12 يوماً لشخصين في أول يخت استكشافي فائق السرعة إلى القارة القطبية الجنوبية، ومكالمة هاتفية خاصة مع مدربة الحياة جيسيكا مكجريجور جونسون.

كل ذلك بالإضافة إلى قلادة من تابس فور هوب TAPS for Hope مصنوعة من حجارة نادرة من أقدم مناجم الأحجار الكريمة في العالم، ونظارات شمسية من شركة ديف DIFF، ومجموعة ملابس من العلامة التجارية هابيست تي Happiest Tee، ورحلة لـ8 أشخاص إلى منارة إسبانيا فارو كومبيلدا التي تستضيف الضيوف في 3 أجنحة منفصلة، وغيرها كثير من المفاجآت الكثيرة، سيستمتع بها جميع مرشحي جوائز الأوسكار هذا العام.