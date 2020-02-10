طوني عيسى: لا أركض خلف لقمتي.. وقطع الأرزاق من قطع الأعناق!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

بدأ الممثل طوني عيسى مشواره الفني في الغناء، حيث كان يقدم العديد من الحفلات الخاصة، بعدها قرر دخول مجال التمثيل فشارك في مسرحية "على أرض الغجر" مع الأخوين الرحباني، اللذين كانا حلما بالنسبة للممثلين في العالم العربي.

انطلاقته الفعلية كممثل كانت في مسلسل "يا مالح يا بحر"، للمخرجين طانيوس أبي حاتم وليليان بستاني، أما شهرته عبر مسلسل "الغالبون"، الذي نال منه جوائز محلية.

واستطاع طوني عيسى أن يترك بصمة مميزة على الساحة الفنية من خلال موهبته التي قل نظيرها بخاصة أنه من مبدعي تقمص الأدوار المركبة.

ويمتلك في أرشيفه العديد من الأعمال الفنية والتي كان آخرها المسلسل الرمضاني "صانع الأحلام"، حيث جسد شخصية الرجل الشرير من خلال لعب دور البطولة إلى جانب الممثل السوري مكسيم خليل، الممثلة جيسي عبدو وعدد من الممثلين اللبنانيين والسوريين والمصريين..

ولم تقف إبداعات الممثل طوني عيسى على الشاشة الصغيرة؛ بل انتقل هذا النجاح إلى السينما فاستطاع أن يثبت نفسه مؤخرا في فيلم "شرعوا الحشيشة"، "كذبة بيضا" وفيلم "تلتت".

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لكن الفنان يعيش حاليا مرحلة ركود فني، فعلى الرغم من موهبته المميزة إلا أنه في الآونة الأخيرة لم تسند إليه الأدوار المهمة من دون معرفة السبب الكامن خلف ذلك، بخاصة أنه يمتلك إلى جانب الموهبة الكاريزما والرقي اللذين يجعلانه صورة مشرفة للفن الراقي.

وتجدر الإشارة، إلى أن الممثل طوني عيسى قد حسم مشوار النجوم في "ديو المشاهير" لمصلحته بعد منافسة أخيرة مع الممثلة شكران مرتجى التي حلت ثالثة والفنان وسام صليبا الذي حل ثانيا في الحلقة الأخيرة.

كما تمكن طوني عيسى على مدى الحلقات من إقناع لجنة الحكم والمشاهدين بأنه أفضل من غنى بين المشتركين المشاهير، إلى أن نال اللقب الذي استحقه بجدارة.

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها "فوشيا" مع الممثل طوني عيسى إذ عبر عن امتعاضه لما يجري على الساحة الفنية التي تطغى عليها المصالح.