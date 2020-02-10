جاكي شان يعِد بجائزة ضخمة لمن يصنع لقاحاً لفيروس كورونا

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""الخليج 365"" من بيروت: دخل النجم الصيني العالمي جاكي شان على خط السعاة لإيجاد العلاج واللقاح لفيروس كورونا. حيث وعد بجائزة كبرى لمن سينجح بصنع اللقاح وتبلغ قيمتها مليون يوان، أي حوالي 143 ألف دولار.

وشرح "النجم الشهير"_بحسب موقع The Nation_ أن عرضه السخي سيكون بمثابة المحفّز لإيجاد اللقاح بوقتٍ أسرع، مشيراً إلى أنه تبرّع بالمال لتوفير ملابس واقية وأقنعة طبية للحماية من انتشار المرض، وقال أنه لا يريد لشوارع بلاده أن تكون فارغة من الناس، بل يريدها كعادتها مليئة بالحياة وبالناس السعداء.

وفيما أكد على قناعته بأن "العلم والتكنولوجيا عنصران أساسيان للتغلب على الفيروس، قال: "بغض النظر عن الشخص أو المنظمة التي ستطور الترياق لهذا المرض سأشكرهم بمليون يوان". لكنه استدرك مؤكداً أن إعلانه لا يتعلق فقط بالمال، بل بدافع التحفيز بمواجهة هذا المرض وتضامناً مع المواطنين الذين يقاتلون لأجل الحياة في مواجهة هذا الفيروس الخطير.

الجدير ذكره أن العلاج الرئيسي المعتمد للفيروس في الوقت الحالي هو في الغالب العقار الروسي "تريازافيرين" الفعال ضد 15 سلالة منه_بحسب ما يتردد بوسائل الإعلام نقلاً عن المجلات الطبية. علماً أن منظمة الصحة العالمية (WHO) أعلنت عن حالة طوارئ صحية عالمية بسبب العدوى، التي أطلقت عليها بكين اسم "Novel Coronavirus Pneumonia" (NCP).