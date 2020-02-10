شكرا لقرائتكم خبر عن غادة رجب تسجيل أغنية جديدة بعنوان "كلام كبار" بتوقيع عبد الله حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت المطربة غادة رجب أمس من تسجيل أغنية جديدة، تحمل اسم "كلام كبار" من كلمات زوجها الشاعر عبد الله حسن، وألحان وتوزيع شريف حمدان، وهندسة صوتية محمد جودة.

وأكد عبد الله حسن لـ"الخليج 365" أنها ستكون مفاجأة للجمهور، وتظهر فيها غادة بشكل جديد ومختلف عن أعمالها السابقة، مضيفاً أنه من المقرر أن يتم طرحه خلال الأسبوع الجاري على يوتيوب.

من ناحية أخرى احتفلت غادة رجب شهر يناير الماضى بعقد قرانها وحفل زفافها على الشاعر الغنائى عبد الله حسن، وسط حضور أسرتها وعدد كبير من أقاربها، كما حضر عدد من أصدقائها المقربين من داخل الوسط الفني منهم ميرفت أمين، ورجاء الجداوي، ودلال عبد العزيز، وبوسي شلبي، ونادية مصطفي.

Advertisements

وكانت الفنانة نادية مصطفى أعلنت عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن حفل زفاف غادة رجب، حيث نشرت صورة لغادة وعلقت عليها: "البوست ده عايزاه يهز الفيسبوك بالتعليقات والمباركات لأنه خبر أسعدنى بشكل مش هعرف أوصفه وهيفرحكوا كلكوا، وعايزه أحلى زغرودة لأحلى عروسة فى الدنيا".

وتابعت نادية مصطفى: "النهاردة فرح حبيبتى وحبيبتكم الجميلة المطربة والفنانة غادة رجب، مليون مبروك يا حبيبة قلبى، ومليون مبروك للدكتور رضا رجب، وربنا يسعد العروسين ويسعدك بيها وبالرفاه والبنين يا رب، وعقبال كل البنات".

وتتعاون المطربة غادة رجب أيضا مع زوجها الشاعر الغنائى عبد الله حسن، بأغنية وطنية جديدة تحمل اسم" استعدوا" من ألحان شريف حمدان، وتوزيع الموسيقي أحمد عادل، ومن المقرر أن يتم طرحه بالأيام المقبلة على يوتيوب.

يذكر أن آخر أعمال عبد الله حسن أوبريت غنائي للعراق بعنوان "سلاما يا وطنى العربى"، وهي من وألحان شريف حمدان، وتوزيع أحمد عادل، ومكساج وماستر محمد جودة، ومونتاج محمد عصام، ومخرج منفذ محمد حسام، وإخراج ياسر عصام، وشارك في الأوبريت عدد كبير من النجوم من بينهم أحمد سعد، ومجد القاسم، ومحمود الشاعري، وحسن سلمان، وطه سليمان، وبمشاركة الفنانة حنان شوقى.