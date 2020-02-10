شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. من أين اختار بيلى بورتر ملابسه ومجوهراته بحفل الأوسكار 2020؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم العالمي بيلي بورتر قرر أن يضع بصمة ذهبية بحضوره على السجادة الحمراء بحفل توزيع جوائز الأوسكار، حيث ظهر بيلي بورتر كعادته بتصميمات ملابس غريبة ستحولة لمحط تركيز الـ social media .

ظهر بيلي بورتر مرتديا ملابس من تصميم دار أزياء " Giles Deacon " ، في حين اختار حذاءه من مجموعة تصميمات " Jimmy Choo " و اختار المجوهرات التى ارتداها من " Atelier Swarovsk " .

تسعى إدارة حفل توزيع جوائز الأوسكار لتوفير السلامة والأمان بشتى الطرق حتى يخرج الحفل للعالم بشكل مشرف كالعادة، ففى بيان رسمي جاء فيه: "لضمان السلامة العامة ودعم إستراتيجيات الأمن وتسهيل إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام، ووضعت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية ومدينة لوس أنجلوس اللمسات الأخيرة على خطط إغلاق الشوارع حول مسرح دولبي في هوليوود والمقرر أن يقام به الحفل كذلك الشوارع حول هايلاند سنتر في هوليوود ، ولاستيعاب الصحافة ومناطق تواجد المعجبين والسجادة الحمراء لجوائز الأوسكار، سيتم إغلاق Hollywood Boulevard بين Highland Avenue و Orange Drivابتداء من الساعة 3 صباحا بدء من يوم الأحد 2 فبراير، وسيظل مغلقا حتى الساعة 6 صباحا في يوم الأربعاء 12 فبراير الجاري، وحسب البيان أنه من يوم الأحد 26 يناير الماضي وحتي إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد 9 فبراير، سيتم إغلاق شوارع إضافية لفترات متفاوتة.