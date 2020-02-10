شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شاكوش: لم أتوقع نجاح "بنت الجيران".. وبطلت كرة بسبب ظروفى المادية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب الشعبى، حسن شاكوش، إنه لم يكن يتوقع أن تحقق أغنية "بنت الجيران" هذا النجاح، وتصبح رقم 2 على تطبيق cloud""sound على مستوى العالم، مضيفا أن الأغنية من كلمات "مصطفى حتوته" وتوزيع "إسلام ساسو". أشار إلى أن اسم شاكوش تم إطلاقه عليه من أصدقائه عندما كان يلعب فى نادى الإسماعيلي، بسبب أنه كان مدافع لا يمر أحد منه بسهولة.

وأضاف "شاكوش" خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "القاهرة الآن" المذاع على قناة الحدث اليوم وتقدمه الإعلامية لميس الحديدى، أنه لم يستمر فى كرة القدم بسبب ظروفه المادية، لأنه كان يسافر من بولاق الدكرور إلى الإسماعيلية وكانت تكاليف السفر عالية.

Advertisements

وتابع "شاكوش" قائلا: إنه قدم العديد من الأغانى مثل "وداع يا دنيا وداع" و "اشكرك أوعدك"، وأن سبب معرفة الناس به هى جملة "انزل ياشاكوش ياجامد" التى سجلها قبل أغنية "اشكرك أوعدك" وأصبحت تلك الجملة هى البصمة المميزة والمعروف بها. مشيرا إلى أن بدايته كانت فى الأفراح حيث كان يقوم بالغناء مع بعض أصدقائه.

وكان الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، علق على وصول إحدى أغنيات المغني المصري حسن شاكوش إلى المركز الثاني على مستوى العالم من حيث عدد مرات الاستماع على موقع "ساوند كلاود"، مستطردًا :"ظاهرة طبيبة جدًا وموجود مثله في كل دول العالم، ويحدث ذلك مع تطور عصر المعلومات والتأثير الخطير جدًا للميديا".