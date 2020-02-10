شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أثبتت سيجورنى ويفر عشقها لدار أزياء Christian Dior فى حفل الأوسكار؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تٌعرف النجمة العالمية سيجورني ويفر أنها تبحث دائما عن الإطلالة التى تجمع بين البساطة والأناقة وهو ما أثبتته اليوم بإطلالاتها الساحرة التى خطفت الأضواء بمجرد وصولها للسجادة الحمراء فى حفل توزيع جوائز الأوسكار المقام علي مسرح دولبي في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية.

ظهرت سيجورني ويفر ذات الـ ( 70 عام ) مرتدية فستان باللون الخضر ذو تصميم محتشم، وهو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء "Christian Dior " وهو واحد من أشهر دور الأزياء التى تفضل تصميماتها نجمات هوليوود وكانت حقيبة ويفر وحذائها من تصميم نفس الدار.

يذكر أن تسعى إدارة حفل توزيع جوائز الأوسكار لتوفير السلامة والأمان بشتى الطرق حتى يخرج الحفل للعالم بشكل مشرف كالعادة، ففى بيان رسمي جاء فيه: "لضمان السلامة العامة ودعم إستراتيجيات الأمن وتسهيل إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام، ووضعت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية ومدينة لوس أنجلوس اللمسات الأخيرة على خطط إغلاق الشوارع حول مسرح دولبي في هوليوود والمقرر أن يقام به الحفل كذلك الشوارع حول هايلاند سنتر في هوليوود ، ولاستيعاب الصحافة ومناطق تواجد المعجبين والسجادة الحمراء لجوائز الأوسكار، سيتم إغلاق Hollywood Boulevard بين Highland Avenue و Orange Drivابتداء من الساعة 3 صباحا بدء من يوم الأحد 2 فبراير ، وسيظل مغلقا حتى الساعة 6 صباحا في يوم الأربعاء 12 فبراير الجاري، وحسب البيان أنه من يوم الأحد 26 يناير الماضي وحتي إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد 9 فبراير، سيتم إغلاق شوارع إضافية لفترات متفاوتة.

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