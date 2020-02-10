شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تظهر على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار 2020.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة المصرية، يسرا، على السجادة الحمراء، لحفل توزيع جوائز الأوسكار 2020، والمقامة حاليا بمسرح دولبى، في هوليود، حيث ستبدأ بعد قليل حفل توزيع الجوائز.

يسرا-على-السجادة-الحمراء-بمهرجان-الأوسكار

يسرا على الريد كاربت وتشارك يسرا كعضو تحكيمى لمسابقة المرة الأولى، على ممشى المشاهير بهوليوود، بصحبة الإعلامية الشهيرة ريا أبي راشد. Advertisements

يسرا وظهرت يسرا في الصور التى نشرتها وهي ترتدي فستانا أبيض. تنطلق النسخة الـ 92 من حفل توزيع جوائز الأوسكار الليلة علي مسرح دولبي وينافس فيلم "الجوكر – Joker" للممثل العالمي خواكين فينيكس، على جائزة أفضل فيلم وفي حالة الفوز ستكون الجائزة الأولى من نوعها لصالح فيلم مستند على كتاب هزلي وقصص مصورة في التاريخ، وينافسه المخرج العالمي كوينتن تارانتينو بفيلمه Once Upon a Time ... in Hollywood .

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