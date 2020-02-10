المخرجة السورية وعد الخطيب تصل السجادة الحمراء فى الأوسكار مع طفلتها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت، المخرجة السورية وعد الخطيب، على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الاوسكار في دورته الـ 92، المقامة حالياً في هوليوود بالولايات المتحدة الامريكية، بصحبه طفلتها وزوجها.
وعد الخطيب مع زوجها وابنتها
وتشارك الخطيب بفيلمها "إلى سما – for sama" ضمن ترشيحات الأوسكار، كأفضل فيلم وثائقي، ويروي الفيلم قصة حياة وعد الخطيب خلال خمسة أعوام من اندلاع الأحداث في حلب وتتناول الاحداث رحلت الزوجين منذ وقوعها في الحب ثم الزواج وإنجاب الطفلة سما.
الفيلم السوري "إلى سما" من اخراج وعد الخطيب وإدوارد واتس، العمل هو رسالة ترسلها والدة سما إلي طفلتها حول ما تدور من أحداث في تلك الفترة، عرض الفيلم في أكثر من 35 مهرجان سينمائي أبرزهم مهرجان كان، حقق إيرادات حول العالم وصلت إلي 778 ألف دولار أمريكي، فاز الفيلم بـ 59 جائزة حول العالم أبرزهم جائزة البافتا وجائزة الجمهور من مهرجان كان.
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