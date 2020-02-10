شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة game of thrones ايميليا كلارك تصل السجادة الحمراء لحفل أوسكار 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم الأمطار الغزيرة التي تهطل حاليا في محيط مسرح "دولبى"في هوليود، استعدادا لحفل الأوسكار الـ 92، إلا مجموعة كبيرة من النجوم، مازالوا يتوافدون على مكان الحفل، حيث وصلت منذ قليل، النجمة العالمية ايميليا كلارك، بطلة مسلسل game of thrones ، والتي حرصت على ارتداء فستانا أنيق وبسيط باللون الفضى.



ايميليا

وقد وصل عدد من النجوم والنجمات لحفل الأوسكار، والذى سينطلق بعد قليل من الآن، استعداد لتوزيع الجوائز، ومن أبرز الحضور حتى الان، المغنى بيلى بورتر، والذى أثار الجدل بفستانه، وأسرة فيلم 1917، وأسرة فيلم parasite، وغيرهم من النجوم.

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وتنطلق حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 92، والذى سيقام اليوم، بمسرح "دولبى" في هوليود، فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتنافس مجموعة من الأعمال القوية على جوائز الأوسكار، والتي تعد أهم جائزة سينمائية عالمية، ينتظرها كل المهتمين بالسينما في كل أنحاء العالم.

تشهد فئة أفضل فيلم سينمائى في الأوسكار، منافسة قوية بين العديد من الأفلام الناجحة، خلال العام 2019، وهى الأعمال التي لاقت نجاحا جماهيريا، ونقديا معا، ويدخل ضمن قائمة أفضل فيلم، أفلام Ford v Ferrari، وJOKER، وonce upon a time in hollywood، وParasite، وthe irishman، وMarriage Story، و1917، وJojo Rabbit، وLittle Women.