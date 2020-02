شكرا لقرائتكم خبر عن أصغر الحاضرين للأوسكار.. جوليا باترز تزين السجادة الحمراء ببراءتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زينت الممثلة الصغيرة جوليا باترز، حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 92 المقام حالياً في مسرح دولي بهوليوود، بعد ظهورها بإطلاله بريئة على السجادة الحمراء للحفل، لتكون أصغر المدعوين لحضور الحفل الأشهر في تاريخ السينما.

باترز شاركت في فيلم Once Upon a Time in Hollywood، بطولة المثل العالمي ليوناردو دي كابريو والممثل العالمي براد بيت، المرشح لحصد جائزة أفضل فيلم في حفل الأوسكار.

Advertisements

تشهد فئة أفضل فيلم سينمائى في الأوسكار، منافسة قوية بين العديد من الأفلام الناجحة، خلال العام 2019، وهى الأعمال التي لاقت نجاحا جماهيريا، ونقديا معا، ويدخل ضمن قائمة أفضل فيلم، أفلام Ford v Ferrari، وJOKER، وonce upon a time in hollywood، وParasite، وthe irishman، وMarriage Story، و1917، وJojo Rabbit، وLittle Women.

وشهدت الفترة الأخيرة داخل أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية، الكثير من الهجوم بسبب غياب الممثلين أصحاب البشرة السمراء عن حصد الجوائز، وسرعان ما دشن حملة بعنوان OscarsSoWhite، من أجل محاربة العنصرية التي تشهدها الأوسكار، وسيكون ترشيح الممثلة سينثيا إريفو، التي جسدت شخصية هارييت توبمان، في فيلم "Harriet"، والتي ستكون الممثلة الوحيدة صاحبة البشرة السمراء بين 20 مرشحًا لجائزة أفضل ممثلة وممثلة وداعمة في الأوسكار، والتي تقترب ايضاً من تحقيق التاريخ في حال فوزها بالجائزة، بعد ان شهدت الدورة الأخيرة غياب الترشيحات من قبل الممثلين أصحاب البشرة السمراء، وكانت أخر من حققتها الممثلة العالمية هالي بيري عام 2001 لتكون أول ممثلة من أصول أفريقية تحقق تلك الجائزة.