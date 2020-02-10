شكرا لقرائتكم خبر عن سبايك لى يخلد ذكرى كوبى براينت بارتداء بدلة عليها رقمه فى حفل الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الممثل سبايك لى، على السجادة الحمراء، لحفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 92، والمقامة حاليا بمسرح "دولبى"، بأزياء لاعب كرة السلة الراحل كوبي براينت، والذى لاقى مصرعه قبل أسابيع عند تحطم طائرته الخاصة.

وحرص سبايك لى، على تخليد ذكرى كوبى براينت، بارتداء بدلة ذهبية أرجوانية ورقمها مخيط على طياته رقم 24، وهو نفس رقم براينت.



سبايك لى

يعتبر لى، من أكثر المعجبين بلاعب السلة الراحل، حيث قام بإخراج الفيلم الوثائقي "Kobe: Doin 'Work" والذى أنتج قبل 11 عام.

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وقد وصل عدد من النجوم والنجمات لحفل الأوسكار، والذى سينطلق بعد قليل من الآن، استعداد لتوزيع الجوائز، ومن أبرز الحضور حتى الان، المغنى بيلى بورتر، والذى أثار الجدل بفستانه، وأسرة فيلم 1917، وأسرة فيلم parasite، وغيرهم من النجوم.

وتنطلق حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 92، والذى سيقام اليوم، بمسرح "دولبى" في هوليود، فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتنافس مجموعة من الأعمال القوية على جوائز الأوسكار، والتي تعد أهم جائزة سينمائية عالمية، ينتظرها كل المهتمين بالسينما في كل أنحاء العالم.

تشهد فئة أفضل فيلم سينمائى في الأوسكار، منافسة قوية بين العديد من الأفلام الناجحة، خلال العام 2019، وهى الأعمال التي لاقت نجاحا جماهيريا، ونقديا معا، ويدخل ضمن قائمة أفضل فيلم، أفلام Ford v Ferrari، وJOKER، وonce upon a time in hollywood، وParasite، وthe irishman، وMarriage Story، و1917، وJojo Rabbit، وLittle Women.