أول القصيدة.. الأكاديمية تدفع ثمن غياب أصحاب البشرة السمراء عن أغلب فئات الأوسكار

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الليلة ستكون ليلة ساخنة بمسرح دولبي المقام عليه حفل توزيع جوائز الاوسكار الـ 92، ففي الوقت الذي انهالت فيه الإنتقادات والتعليقات علي غياب أصحاب البشرة السمراء عن أغلب الفئات، غردت الممثلة السمراء ليزلي جونز علي حسابها بتوتير قائلة انها انتهت من عملية التصويت علي جوائز الأوسكار وأنها لم تأخذ وقتا طويلا، حيث قامت بالتصويت لصالح سينثيا إيريفو الممثلة السمراء المرشحة للأوسكار بينما امتنعت عن التصويت لباقي المرشحين في مختلف الفئات ردا علي غياب أصحاب البشرة السمراء عن أغلب فئات الجوائز.





أكاديمية فنون وعلوم السينما وضعت اللمسات الأخيرة على حفل الأوسكار الـ 92، حيث فردت السجادة الحمراء لاستقبال نجوم العالم، فيما زين الطرقات والمداخل تمثال جائزة الأوسكار الذهبي.

تنطلق النسخة الـ 92 من حفل توزيع جوائز الأوسكار الليلة علي مسرح دولبي وينافس فيلم "الجوكر – Joker" للممثل العالمي خواكين فينيكس، على جائزة أفضل فيلم وفي حالة الفوز ستكون الجائزة الأولى من نوعها لصالح فيلم مستند على كتاب هزلي وقصص مصورة في التاريخ، وينافسه المخرج العالمي كوينتن تارانتينو بفيلمه Once Upon a Time ... in Hollywood .

ويقترب المخرج العالمي سام منديز من تسجيل رقم قياسي جديد، في أطول فاصل بين حصد جائزين للأوسكار في التاريخ إذا فاز فيلمه 1917 بجائزة أفضل فيلم، سيكون صاحب أطول رقم فاصل بين جائزتين للأوسكار منذ فيلمه American Beauty الذي حصد الأوسكار عام 2000.

وشهدت الفترة الأخيرة داخل أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية، الكثير من الهجوم بسبب غياب الممثلين أصحاب البشرة السمراء عن حصد الجوائز، وسرعان ما دشن حملة بعنوان OscarsSoWhite، من أجل محاربة العنصرية التي تشهدها الأوسكار، وسيكون ترشيح الممثلة سينثيا إريفو، التي جسدت شخصية هارييت توبمان، في فيلم "Harriet"، والتي ستكون الممثلة الوحيدة صاحبة البشرة السمراء بين 20 مرشحًا لجائزة أفضل ممثلة وممثلة وداعمة في الأوسكار، والتي تقترب ايضاً من تحقيق التاريخ في حال فوزها بالجائزة، بعد ان شهدت الدورة الأخيرة غياب الترشيحات من قبل الممثلين أصحاب البشرة السمراء، وكانت أخر من حققتها الممثلة العالمية هالي بيري عام 2001 لتكون أول ممثلة من أصول أفريقية تحقق تلك الجائزة.

وسعيا من إدارة حفل توزيع جوائز الأوسكار لتوفير السلامة والأمان بشتى الطرق وضعت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية ومدينة لوس أنجلوس خطة لإغلاق الشوارع حول مسرح دولبي في هوليوود المقام به الحفل وحول هايلاند سنتر.

ولاستيعاب الصحافة ومناطق تواجد المعجبين والسجادة الحمراء لجوائز الأوسكار، تم إغلاق Hollywood Boulevard بين Highland Avenue وOrange Driv، وسيظل مغلقًا حتى الساعة 6 صباحا في يوم الأربعاء 12 فبراير الجاري.