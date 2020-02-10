شكرا لقرائتكم خبر عن هطول الأمطار قبل حفل الأوسكار ومحاولات لإبعادها عن الضيوف.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمطار شديدة تشهدها الساحات المحيطة بمسرح "دولبى"، والذى سيشهد حفل الأوسكار الـ 92، بعد قليل، حيث أظهرت لقطات تم تصويرها منذ قليل، على "تويتر"، للأمطار وهى تهطل على المكان الذى يشهد الحفل، حيث يغطى مدخل المسرح، "سقف" شفاف يُظهر هطول الأمطار، الأمر الذى دفع بعض العاملين، لدفع الأمطار بعيدا بـ "الممسحة".



الأمطار

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ممسحة

تشهد فئة أفضل فيلم سينمائى في الأوسكار، منافسة قوية بين العديد من الأفلام الناجحة، خلال العام 2019، وهى الأعمال التي لاقت نجاحا جماهيريا، ونقديا معا، ويدخل ضمن قائمة أفضل فيلم، أفلام Ford v Ferrari، وJOKER، وonce upon a time in hollywood، وParasite، وthe irishman، وMarriage Story، و1917، وJojo Rabbit، وLittle Women.

وشهدت الفترة الأخيرة داخل أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية، الكثير من الهجوم بسبب غياب الممثلين أصحاب البشرة السمراء عن حصد الجوائز، وسرعان ما دشن حملة بعنوان OscarsSoWhite، من أجل محاربة العنصرية التي تشهدها الأوسكار، وسيكون ترشيح الممثلة سينثيا إريفو، التي جسدت شخصية هارييت توبمان، في فيلم "Harriet"، والتي ستكون الممثلة الوحيدة صاحبة البشرة السمراء بين 20 مرشحًا لجائزة أفضل ممثلة وممثلة وداعمة في الأوسكار، والتي تقترب ايضاً من تحقيق التاريخ في حال فوزها بالجائزة، بعد ان شهدت الدورة الأخيرة غياب الترشيحات من قبل الممثلين أصحاب البشرة السمراء، وكانت أخر من حققتها الممثلة العالمية هالي بيري عام 2001 لتكون أول ممثلة من أصول أفريقية تحقق تلك الجائزة.