شكرا لقرائتكم خبر عن جيرارد بتلر "ضارب بوز " على السجادة الحمراء بحفل الأوسكار الـ 92 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل النجم العالمي جيرارد باتلر إلي السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 92، وظهر بتلر وهو "ضارب بوز" ، "عابث" وحتي الآن لم تكشف الصحافة العالمية عن السبب.

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وفي سياق مختلف شهدت الفترة الأخيرة داخل أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية، الكثير من الهجوم بسبب غياب الممثلين أصحاب البشرة السمراء عن حصد الجوائز، وسرعان ما دشن حملة بعنوان OscarsSoWhite، من أجل محاربة العنصرية التى تشهدها الأوسكار، وسيكون ترشيح الممثلة سينثيا إريفو، التى جسدت شخصية هارييت توبمان، في فيلم "Harriet"، والتى ستكون الممثلة الوحيدة صاحبة البشرة السمراء بين 20 مرشحًا لجائزة أفضل ممثلة وممثلة وداعمة في الأوسكار، والتي تقترب أيضاً من تحقيق التاريخ في حال فوزها بالجائزة، بعد أن شهدت الدورة الأخيرة غياب الترشيحات من قبل الممثلين أصحاب البشرة السمراء، وكانت أخر من حققتها الممثلة العالمية هالى بيرى عام 2001 لتكون أول ممثلة من أصول أفريقية تحقق تلك الجائزة.

وسعيا من إدارة حفل توزيع جوائز الأوسكار لتوفير السلامة والأمان بشتى الطرق وضعت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية ومدينة لوس أنجلوس خطة لإغلاق الشوارع حول مسرح دولبي في هوليوود المقام به الحفل وحول هايلاند سنتر.

ولاستيعاب الصحافة ومناطق تواجد المعجبين والسجادة الحمراء لجوائز الأوسكار، تم إغلاق Hollywood Boulevard بين Highland Avenue وOrange Driv، وسيظل مغلقًا حتى الساعة 6 صباحا في يوم الأربعاء 12 فبراير الجاري.