شكرا لقرائتكم خبر عن "الفستان باظ".. الأمطار تٌفسد إطلالة بيلى بورتر فى حفل توزيع جوائز الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن ضيوف حفل توزيع جوائز الأوسكار، لم يتوقعوا هطول الأمطار بهذا الشكل الكبير قبل ساعات قليلة من حفل توزيع جوائز الأوسكار، والمقام حاليا بمسرح "دولبى" في هوليود، بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث نشر الكثيرون ممن يحضرون حاليا الحفل، صورا وفيديوهات للأمطار وهى تهطل على مداخل مسرح الحفل، كذلك حاول كثيرون الاحتماء فى المظلات، فيما يسعى بعض من القائمين على الحفل للتعامل مع الأمر.

المغنى بيلى بورتر، أثار الجدل بظهوره على السجادة الحمراء، بفستان ذهبى وبرتقالى منقوش، وهى الإطلالة التي أعتاد عليها في المحافل الفنية الكبرى مثل أوسكار، وجولدن جلوب، ولكن يبدو أن الأمطار أفسدت إطلالة بيلى، حيث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى، وتحديدا تويتر، صورة لبيلى، وهو يجلس، وهو يضع على كتفه "منشفة" لتدفئته، بسبب برودة الأجواء.

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بيلى بورتر

وتنطلق بعد ساعات، حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 92، والذى سيقام اليوم، بمسرح "دولبى" في هوليود، فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتنافس مجموعة من الأعمال القوية على جوائز الأوسكار، والتي تعد أهم جائزة سينمائية عالمية، ينتظرها كل المهتمين بالسينما في كل أنحاء العالم.



تشهد فئة أفضل فيلم سينمائى في الأوسكار، منافسة قوية بين العديد من الأفلام الناجحة، خلال العام 2019، وهى الأعمال التي لاقت نجاحا جماهيريا، ونقديا معا، ويدخل ضمن قائمة أفضل فيلم، أفلام Ford v Ferrari، وJOKER، وonce upon a time in hollywood، وParasite، وthe irishman، وMarriage Story، و1917، وJojo Rabbit، وLittle Women.