شكرا لقرائتكم خبر عن "المنصة" مسلسل خليجى يجمع مكسيم خليل وسلوم حداد من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجتمع الفنانان السوريان مكسيم خليل وسلوم حداد في تجربة درامية جديدة، عبر مسلسل "المنصة" تأليف وكتابة هوزان عكو وإخراج مجدي السميري ومنصور اليبهوني الظاهري والألماني رودريغو كيشنر الذى ينتمي لنوعية الأعمال التشويقية، بعد تجارب عديدة شاركا فيها سوياَ، والعمل تم تصويره في استوديوهات تصوير بنيت خصيصاً في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بمشاركة العديد من نجوم الدراما العربية والخليجية.



مكسيم خليل وسلوم حداد

ويضم مسلسل "المنصة" النجوم عبد المحس النمر، سمر سامي، سامر إسماعيل، لين غرة، خالد القيش، خالد السيد، رهام قصار، يارى قاسم، شادي الصفدي، جيني أسبر، علاء الزعبي، جابر جوخدار وأدهم مرشد، وناظم الزرلي وبمشاركة الممثل معتصم النهار والممثل الأمريكي دان كين المعروف بلعبه دور سوبرمان في السلسلة الأمريكية المشهورة، وكبار الفنانين الإماراتيين يتقدمهم الممثل القدير أحمد الجسمي، وحضور مميز للإعلامية مهيرة عبد العزيز، وياسر النيادي وسعود الكعبي ويوسف الكعبي.



مكسيم خليل

وكان آخر أعمال مكسيم خليل مسلسل "صانع الأحلام" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى على قناة أبو ظبى وشارك في بطولته أروى جودة، وإيلي متري، ورنا ريشه، وطوني عيسى، ومي سليم، وجيسي عبدو، وشادي مقرش، وأميرة الدرويش، وجهاد سعد، نتاشا خضرو، أحمد جلال عبد القوى، صبرى عبد المنعم، من إخراج محمد عبدالعزيز، وتأليف بشار عباس.

ويروي المسلسل قصة عالم فيزيائي يُدعى الدكتور سامي عمران (مكسيم خليل)، الذي يرث موهبة تفسير الأحلام من والده، ويتمكن بعد طول اجتهاد من اكتشاف طريقة تجعله قادراً على التأثير في أحلام الآخرين، ورسم أحداث الحلم الذي يُريده لدى أي شخص والتحكم فيه، ولهذا السبب وعندما يصل إلى هذه المعادلة، تأخذ جهات أمنية في مراقبته لسرقة نتائج أبحاثه.