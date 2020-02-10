شكرا لقرائتكم خبر عن زازى بيتز بفستان وحذاء من Thom Browne بحفل الأوسكار.. من أين انتقت مجوهراتها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت النجمة العالمية زازي بيتز لحفل توزيع جوائز الأوسكار المقام علي مسرح دولبي في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان بصحبة بيتز صديقها ديفيد ريسداهل.

اختارت زازي بيتز البالغة من العمر ( 28 عام ) أن تظهر علي السجادة الحمراء مرتدية فستان ذو تصميم أنيق باللون الأسود، وهو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء "Thom Browne" وهو الفستان الذى صمم خصيصا لها، واختارت حذائها من نفس الدار، بينما فضلت النجمة الشهيرة أن تكون مجوهراتها من مجموعة تصميمات " Bvlgari"

يذكر أن تسعى إدارة حفل توزيع جوائز الأوسكار لتوفير السلامة والأمان بشتى الطرق حتى يخرج الحفل للعالم بشكل مشرف كالعادة، ففى بيان رسمي جاء فيه: "لضمان السلامة العامة ودعم إستراتيجيات الأمن وتسهيل إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام، ووضعت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية ومدينة لوس أنجلوس اللمسات الأخيرة على خطط إغلاق الشوارع حول مسرح دولبي في هوليوود والمقرر أن يقام به الحفل كذلك الشوارع حول هايلاند سنتر في هوليوود ، ولاستيعاب الصحافة ومناطق تواجد المعجبين والسجادة الحمراء لجوائز الأوسكار، سيتم إغلاق Hollywood Boulevard بين Highland Avenue و Orange Drivابتداء من الساعة 3 صباحا بدء من يوم الأحد 2 فبراير ، وسيظل مغلقا حتى الساعة 6 صباحا في يوم الأربعاء 12 فبراير الجاري، وحسب البيان أنه من يوم الأحد 26 يناير الماضي وحتي إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد 9 فبراير، سيتم إغلاق شوارع إضافية لفترات متفاوتة.

Advertisements