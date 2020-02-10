شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. لى لى الدريدج بفستان مذهل فى حفل الأوسكار 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت النجمة العالمية لى لى الدريدج الأنظار نحوها بإطلالتها الراقية وذلك بحفل توزيع جوائز الأوسكار المقام علي مسرح دولبي في هوليوود، حيث ظهرت لي لي مرتديه فستان ذو تصميم راقي باللون الأبيض ويحمل وردة حمراء بإحدى جانبيه.

حمل فستان لي لي الدريدج توقيع دار أزياء " Ralph Lauren " وهو واحد من أهم و أشهر دور الأزياء في العالم، بينما اختارت حذاءها من مجموعة تصميمات "Jimmy Choo "، وعن مجوهراتها فكانت من "Bvlgari".

يذكر أن تسعى إدارة حفل توزيع جوائز الأوسكار لتوفير السلامة والأمان بشتى الطرق حتى يخرج الحفل للعالم بشكل مشرف كالعادة، ففى بيان رسمي جاء فيه: "لضمان السلامة العامة ودعم إستراتيجيات الأمن وتسهيل إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام، ووضعت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية ومدينة لوس أنجلوس اللمسات الأخيرة على خطط إغلاق الشوارع حول مسرح دولبي في هوليوود والمقرر أن يقام به الحفل كذلك الشوارع حول هايلاند سنتر في هوليوود ، ولاستيعاب الصحافة ومناطق تواجد المعجبين والسجادة الحمراء لجوائز الأوسكار، سيتم إغلاق Hollywood Boulevard بين Highland Avenue و Orange Drivابتداء من الساعة 3 صباحا بدء من يوم الأحد 2 فبراير ، وسيظل مغلقا حتى الساعة 6 صباحا في يوم الأربعاء 12 فبراير الجاري، وحسب البيان أنه من يوم الأحد 26 يناير الماضي وحتي إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد 9 فبراير، سيتم إغلاق شوارع إضافية لفترات متفاوتة.

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