أوسكار 2020.. لحظة بلحظة "تغطية خاصة"



محمد اسماعيل - القاهرة - بدأت منذ قليل فعاليات حفل افتتاح الدورة الـ 92 لمهرجان الأوسكار. ونجح فيلم "Joker" للنجم خواكين فينيكس، في تصدر ترشيحات الجوائز بـ 11 ترشيح، عن أفضل أفضل فيلم، أفضل إخراج، أفضل سيناريوـ أفضل تصوير، أفضل مونتاج وعدد من الترشيحات الأخرى.

وتتنافس ثلاثة أفلام عربية في السباق النهائي لـ"أوسكار 2020". ويرصد "الخليج 365" تغطية خاصة لحفل توزيع جوائز المهرجان: اضغط هنا

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