السورية وعد الخطيب في الأوسكار مع زوجها وابنتها (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

وصلت، المخرجة السورية الشابة وعد الخطيب، لمسرح دولبي بلوس أنجلوس، لحضور حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ92.

وفور وصولها لمقر الحفل، حرصت وعد الخطيب على التقاط الصور التذكارية رفقة زوجها الدكتور حمزة الخطيب وابنتهما سما.

هذا وتنافس سما الخطيب" على جائزة الأوسكار هذا العام بفئة أفضل فيلم وثائقي عن فيلم "إلى سما".

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واعتمدت سما الخطيب" في فيلمها على أرشيف ضخم يقدر بـ500 ساعة تصوير من لقطات خلال الفترة من 2011 إلى 2016، رصدت خلاله معاناة المرأة السورية في الحرب بحساسية أنثوية وإنسانية.

ولفت الفيلم الأنظار له بقوة عقب فوزه بجائزة البافتا البريطانية، حيث يروي الفيلم قصة حياة وعد الخطيب خلال خمسة أعوام من اندلاع الأحداث في حلب وتتناول الاحداث رحلت الزوجين منذ وقوعها في الحب ثم الزواج وإنجاب الطفلة سما.

ويوضح الفيلم كيف يعيش الناس في فترات الأزمات والحروب، ويتوقع النقاد حصول الفيلم على جائزة الأوسكار.