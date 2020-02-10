أول عمل من تأليفه.. ماجد المصري يواجه نيكول سابا في"الوجه الآخر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يستعد الفنان ماجد المصري، لتصوير مسلسل درامي جديد يحمل اسم"الوجه الآخر"، يتكون من 45 حلقة، ومن المقرر بدء تصويره أول مارس المقبل، على أن يتم عرضه خارج السباق الرمضاني، والعمل من إخراج سميح النقاش.

وقال المصري، ببرنامج"ذا انسايدر بالعربي"،: "هو دراما بيتوتية - إجتماعية، تدور حول الصراع على المال بسياق مختلف تمامًا".

وتابع : "المسلسل موجود من زمان، بس مكنش شاف النور، ومش لازم يكون ليا إني أقعد أقوم بتأليف أعمال ليا، والإهتمام بالدور النسائي في الأحداث أكتر من دوري".

وأضاف: "تم التعاقد مع نيكول سابا وندى موسى وأحمد سعيد عبد الغني، وما زالت الترشيحات قائمة لإختيار باقي أبطال المسلسل".