ما بين الأكبر والمفاجأة. هؤلاء ينافسون في فئة أفضل مخرج.. أيهم تتمنى فوزه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

بعد سويعات قليلة، ينطلق الحفل الـ92 لجوائز الأوسكار، والتي يتنافس خلالها كبار النجوم للحصول على جائزة الأوسكار، التي تعتبر من أهم الجوائز الفنية العالمية.

ويتنافس في حفل اليومخ على حفل جوائز الأوسكار، 5 مخرجين، وجودهم في قائمة واحدة يحجعل المهمة ثقيلة على لجنة التحكيم لاختيار الأفضل في أوسكار 2020.

حيث يتنافس على الجائزة "مارتن سكورسيزي" بفيلم "The Irishman"، وكوينتن تارانتينو بفيلم "Once Upon A Time In Hollywood"، وتود فيليبس مخرج فيلم joker، وسام ميندز مخرج فيلم 1917، والمخرج الكوري الجنوبي "بونج جون هو"، بفيلم "Parasite".

"مارتن سكورسيزي" مخرج فيلم "The Irishman" هو الأكبرهم سنا، وأكثر مخرج حي ترشح لجائزة أوسكار أفضل مخرج بـ9 أفلام، وحصل على 7 ترشحيات في فئات آخرى، كما فاز بالأوسكار مرة واحدة عن فيلم The departed، في سنة 2006.

ويعد المخرج الكوري الجنوبي "بونج جون هو"، مخرج فيلم "Parasite" هو مفاجأة هذه القائمة، ولكن وفقا للنقاد والمحللين فأن سام منديز هو الأقرب للفوز بالجائزة..

وغاب عن هذه القائمة الحضور النسائي، ولكن هذا معتاد في تاريخ الأوسكار، فطوال تاريخ حفلات الأوسكار 5 سيدات فقد ترشحن لهذه الجائزة.

ويقام الحفل في الساعة 4 صباحا بتوقيت السعودية، والساعة 3 صباحا بتوقيت القاهرة، ويقام الحفل على مسرح دولبي بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

ووفقا للموقع الرسمي لأكاديمية الأوسكار، سيتم اذاعة السجادة الحمراء وتوافد النجوم من مختلف أنحاء العالم، من خلال حساب الأكاديمية الرسمي على موقع تويتر.. ويمكنكم متابعته من خلال هذا الرابط: