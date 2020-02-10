جانا دياب بـ"أوف شولدر" ومها أحمد بشعر كيرلي.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة..

جانا دياب

نشرت جانا ابنة الفنان عمرو دياب صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان "أوف شولدر"، وشعر بني قصير.

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية صورة، ظهرت فيها في أحد المطاعم، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

مها أحمد

نشرت الفنانة مها أحمد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بشعر كيرلي أصفر طويل، ومكياج جذاب.

إياد نصار

نشر الفنان إياد نصار صورة له من داخل سيارته، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق : "صباح الخير".

إيمي طلعت زكريا

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نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان من اللونين الأبيض والأسود، وعلقت: "وفي هذه الليلة فاجئني يا الله بما يفرح قلبي ويجبر خاطري".

دانا حمدان

نشرت دانا حمدان صورة لها من داخل سيارتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة المعتزلة ريهام أيمن صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال، ونظارة شمسية.

شيماء سيف

تشرت الفنانة شيماء سيف صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال.

ندا بسيوني

نشرت الفنانة ندا بسيوني صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "‏امتناني وحبي لكل الكائنات الجميلة من حولي".

ياسمين الخطيب

نشرت الفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب صورة لها من داخل "الجيم"، ظهرت فيها بملابس رياضية، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".