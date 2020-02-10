تعرف على القنوات الناقلة للأوسكار.. وهكذا يمكنك مشاهدته أون لاين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

بعد سويعات قليلة، ينطلق الحفل الـ92 لجوائز الأوسكار، والتي يتنافس خلالها كبار النجوم للحصول على جائزة الأوسكار، التي تعتبر من أهم الجوائز الفنية العالمية.

ويقام الحفل في الساعة 4 صباحا بتوقيت السعودية، والساعة 3 صباحا بتوقيت القاهرة، على مسرح دولبي بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

ووفقا للموقع الرسمي لأكاديمية الأوسكار، سيتم اذاعة السجادة الحمراء وتوافد النجوم من مختلف أنحاء العالم، من خلال حساب الأكاديمية الرسمي على موقع تويتر.. ويمكنكم متابعته من خلال هذا الرابط:

https://twitter.com/TheAcademy

Advertisements

أما عن القنوات الناقلة، فسينقل الحفل على قناة OSN المشفرة، لحصولها على الحقوق الحصرية لبث حفل توزيع جوائز oscars 2020 رقم 92 مباشرة من هوليوود عبر قناة OSN Movies Premiere، ويتم تقديم خدمة البث المباشر عبر موقع الأكاديمية.

كما سيتم العرض على قناةABC الامريكية، ومجموعة قنوات CTV إضافة إلى التليفزيون الصينى فى قناة CCTV 6.

كما سيتم نقل الاوسكار 2020 على عدد من القنوات المفتوحة هي دبى وقنوات إم بى سي.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر للحفل عبر.. اضغط هنا