"العدل" و"الشافعي" يهاجمان حكم مباراة الزمالك والإسماعيلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
هاجم المؤلف مدحت العدل، والملحن عزيز الشافعي، حكم مباراة الزمالك والإسماعيلي محمود عاشور، عقب احتسابه ضربتي جزاء غير صحيحتين في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأحد، باستاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري العام.
وكتب العدل، عبر حسابه على"تويتر"، قائلاً: "ضربتي جزاء غير حقيقيتين، وبصراحة مستوى التحكيم المصري سيء بشكل مؤسف".
فيما كتب الشافعي، عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "اللي عايز يغلط تحكيميًا في ماتش للزمالك.. مبيخافش.. لا زمان ولا دلوقتي..ولا بعدين".
وانتهى اللقاء الذي جمع بين الفريقين بفوز الزمالك على الإسماعيلي بهدفين للأول مقابل هدف.
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