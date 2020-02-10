شاهد: هيا الشعيبي بأنحف صورها مع إلهام الفضالة

روجت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي لمسرحيتها الجديدة “عودة ريا وسكينة” التي تشارك في بطولتها إلى جانب إلهام الفضالة، ونشرت فيديو عبر إنستغرام تكشف من خلاله عن عرض المسرحية في مسرح الدسمة يوم 23 فبراير المقبل.

وكانت الشعيبي قد نشرت فيدوهات تجمعها بزميلتها الفنانة إلهام الفضالة في المسرحية، والتي تربطهما علاقة صداقة قوية، مُعلقة بكلمات عن الصداقة ومستعرضة رشاقتها التي لفتت أنظار الجمهور.

وصدمت الفنانة الكويتية الجمهور في الفترة الأخيرة بسبب رشاقتها التي جعلتها ترتدي ملابس بقياسات أصغر كثيرًا مما كانت ترتدي سابقًا، إذ مازال اسمها متداولاً تحت عناونين كثيرة أبرزها “رشاقة هيا الشعيبي تصدم الجمهور”.

هذا التغيير الجذري في شكل هيا الشعيبي، كان السبب فيه إجراءها لعملية تكميم معدة وعملية لشفط الدهون التي تتراكم لديها في منطقة الذقن أو “اللغلوغ”، والتي كانت هيا أعلنت أنها تعرضت لهما لتبدو بهذا الشكل.

وعلى الرغم من أنّ ملامح التغيير بدأت تظهر على هيا منذ الـ 15 من شهر يناير الفائت ولاحظها الكثير من الجمهور، إلا أنّ هيا لم تعلن ذلك إلا بعدها بعشرة أيام من خلال صور ومقاطع فيديو نشرتها عبر حسابها الخاص على إنستغرام، ظهرت فيها بأناقتها وبخسارتها الكثير من وزنها الزائد، بطريقة غير مسبوقة بالنسبة لها.

لتجعل الجمهور يطلق موجة من التعليقات التي عبّرت في معظمها عن الإعجاب بمظهر الفنانة الجديد، ودعتها إلى المثابرة من أجل الحفاظ على إطلالتها ورشاقتها.

ولكن ما لاحظه الكثيرون، بأنها اصبحت أكثر ثقة بنفسها وباتت تحرص على مشاركة صورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من ذي قبل، إذْ كان من المعروف عن هيا أنها مقلّة نوعًا ما في نشر صورها ويومياتها.

بالإضافة إلى انها أصبحت أكثر أناقة، مرجعين الأمر إلى السهولة في اختيار الملابس المناسبة لها الآن.

هذا وينتظر الجمهور ظهور هيا الشعيبي قريبًا في مسلسل “مليار ريال”، والذي ستباشر تصويره على أن يُعرض في شهر رمضان القادم، كأول عمل لها بعد رشاقتها وهو الظهور الذي ربما سيشكل فارقًا لها في ظهورها التلفزيوني.

ويشارك فيه إلى جانب النجمة الكويتية هيا الشعيبي، نخبة من أبرز نجوم الخليج من بينهم: علي الحميدي، عبدالمجيد الرهيدي، خالد الفراج وغيرهم.