شاهد.. نشطاء يتداولون لحظة سقوط جيسون ديرولو في حفل الأوسكار 2020

بدأ منذ قليل توافد النجوم على السجادة الحمراء الخاصة بحفل توزيع جوائز الأوسكار وأثناء مرور الفنانين سقط المغني الأمريكي جيسون ديرولو على السلالم ولكن سرعان ما قام الحرس بمساندته.

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وصل عدد كبير من نجوم

الفن والغناء لمسرح دولبي بمدينة لوس انجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية لحضور النسخة ال92 لحفل توزيع جوائز الأوسكار، وكما هو الحال منذ دورتين سابقتين يقام هذا العام ايضًا الحفل بدون مقدم رئيسي له فيقدمه 36 فنان من بينهم توم هانكس، سلمي حايك، مارك رفالو، رامي مالك.

يذكر أن من أوائل النجوم الوافدين هم النجم التلفزيوني بيلي بورتر، رايان ميشيل باث، كريستين كافراللي، بلاك شاينا وغيرهم الكثير من نجوم الفن.