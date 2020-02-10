صور.. بتول بني تكشف تفاصيل أول ألبوماتها في مؤتمر صحفي

أقيم مساء اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بالفنانة السورية بتول بني في أحدى فنادق المعادي وقدمت المؤتمر الصحفية يارا أحمد، كشفت بتول فيه عن أول ألبوماتها الغنائية والتي أتخذت أسم " أسمك بيشرفني "،.

أوضحت ايضًا خلال المؤتمر سبب خلعها للحجاب

لأنه لا يتناسب مع الفن وتركه أحترامًا لقدسيتها.

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قامت بتول بغناء مقطع من أغنية أم كلثوم سيرة الحب خلال المؤتمر كما تم عرض الفيديو كليب الجديد " أسمك بشرفني " والذي

أنتجته شركة " أرابيان انترتينمنت " وتم تصويره في لبنان على مدار يومين متتاليين تحت قيادة المخرج سامي عازوري.

الجدير بالذكر إن برنامج ذا فويس كان إنطلاقة بتول بني فلقد انضمت لفريق عاصي الحلاني عام 2018 ومنه كانت نقطة انطلاقها في عالم الغناء إلا أن لقبها الجمهور بالسلطانة من شدة إعجابهم بصوتها.