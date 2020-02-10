توافد النجوم على السجادة الحمراء بحفل توزيع جوائز الأوسكار 2020

توافد نجوم السينما والتلفزيون، منذ قليل، لمسرح دولبي بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، لحضور حفل جوائز الأوسكار في نسخته الـ92. والذي يقام دون مقدم حفل رئيسي للمرة الثالثة في تاريخ الجوائز.
وأخرين.
ومن بين أوائل النجوم الوافدين للحفل: النجم التلفزيوني بيلي بورتر، بلاك شاينا، رايان ميشيل باث، كريستين كافراللي،
واختارت الأكاديمية هذا العام 36 فنانا لتقديم جوائز حفل الأوسكار، أبرزهم: توم هانكس، سلمى حايك، كيانو ريفز، مارك رفالو، كريستين ويج، بينولوبي كروز، ديان كيتون، جين فوندا، نتالي بورتمان، رامي مالك، ماهر شالا علي، وآخرين. كما ضمت قائمة الفقرات الغنائية كوكبة من ألمع نجوم الغناء، أبرزهم: إلتون جون، راندي نيومان، بيلي إيليش، جانيل مونيه وأخرين.
من جانبها، قالت الأكاديمية إن قوائم الطعام المخصصة لحفل هذا العام ستكون نباتية بالكامل، تماشيا مع قوائم الأطعمة النباتية التي تناولها المشاهير في حفلات موسم جوائز 2020.
وأضافت الأكاديمية أن الحفل سيخلو بالكامل من الزجاجات والأكياس البلاستيكية لدعم جهود الحفاظ على البيئة.
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