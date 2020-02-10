تعرف على خطيبة الوليد مقداد نجم قناة طيور الجنة

نشر الوليد مقداد، نجم قناة طيور الجنة، بعض الصور، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهر الوليد من خلال الصور، وهو في حفل خطوبته، على ابنة عمه، نور غسان مقداد، والتي تبلغ من العمر 21 عامًا اي مقاربة لعمر خطيبها الوليد مقداد، والدتها هي مروة حماد وله أربعة إخوة هم المعتصم بالله مقداد، جنى مقداد، إياد مقداد وجاد مقداد. وهو في حفل خطوبته، على ابنة عمه، نور غسان مقداد، والتي تبلغ من العمر 21 عامًا اي مقاربة لعمر خطيبها الوليد مقداد، والدتها هي مروة حماد وله أربعة إخوة هم المعتصم بالله مقداد، جنى مقداد، إياد مقداد وجاد مقداد. Advertisements

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