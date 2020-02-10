ميرنا وليد - بيروت - تحدث المخرج ال​لبنان​ي ​ريشا سركيس​ بلقاء خاص مع موقع "الفن"، على هامش تصوير أحدث فيديو كليب للفنان المصري ​خالد سليم​ في لبنان، بعنوان "اللي فات مات".

ريشا تحدث عن تعاونه الجديد مع الفنان السوري ​ناصيف زيتون​من خلال فيديو كليب لأغنية جديدة هذه المرة، كما تحدث عن تعاونه مع ناصيف في الـLyric Videos التي قدمها بألبومه الأخير معه.

وبعد أن كانت من أولى الفنانات اللواتي تعامل معهن، تحدث ريشا عن عدم تعاونه مع الفنانة السورية ​رويدا عطية​ في آخر أعمالها المصورة.

تفاصيل اللقاء تتابعونها في الفيديو المرفق.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- ريشا سركيس يكشف هذا الخبر عن ناصيف زيتون.. وماذا عن رويدا عطية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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