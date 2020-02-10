ميرنا وليد - بيروت - صوّر الفنان المصري ​​خالد سليم​​ أغنية مصرية جديدة منفردة بعنوان "اللي فات مات"، مع المخرج ​ريشا سركيس​ في ​​لبنان​​ على أن يصدرها بالفترة القصيرة المقبلة.

أجواء التصوير كانت مليئة بالحب والرومنسية، ورافق موقع الخليج 365 فريق العمل في الكواليس وقد تواجدت زوجة خالد "خيرية علي".

وكشف خالد بلقائه معنا عن سبب اختياره بيروت لتصوير الكليب، وبالذات مع المخرج ريشا سركيس. أما الأخير فتحدث عن بعض تفاصيل العمل الاول الذي يجمعه بخالد.

والتقينا بخيرية التي إعتبرت أن هذا الكليب يعتبر المولود الجديد لهما بعد فترة غياب عن إصدار الأغنيات الجديدة، كما تحدث خبير الموضة ايليو مسلّم عن التعاون مع خالد، وإعتبر أن مقاييسه تضاهي عارضي الأزياء العالميين.

التفاصيل في الفيديو المرفق.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- "الفن" يرصد لحظات خالد سليم الرومنسية.. وماذا قالت زوجته؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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