ياسمين نيار إتهمت عصام كاريكا بالتحرش بها.. وكشفت أسرار زواجها من محمد السبكي وإجهاضها طفلهما

ميرنا وليد - بيروت - ​ياسمين نيار​هي فنانة جزائرية، ولدت يوم 25 تموز/يوليو عام،وبدأت مشوارها الفني في سن مبكرة، وأطلقت أول عمل غنائي لها عام 2016 بعنوان "بشويش"، ثم طرحت أغنية "ايش ايش".

أثارت الجدل بجرأتها وتصاريحها والقضايا التي تم إقحام إسمها فيها، خصوصاً أنها إتهمت الفنان المصري ​عصام كاريكا​ بالتحرش بها، وكشفت عن تفاصيل زواجها السري من المنتج المصري ​محمد السبكي​.

نشأتها ومسيرتها الفنية

عاشتياسمين نيارفترة من حياتها في سويسرا، وتخصصت بطب الأعشاب هناك، وأصبحت من الأسماء اللامعة في هذا المجال وإكتسبت خبرة واسعة وجنت المال منه، إلا انه على الرغم من نجاحها الواضح فيه لم يكن هذا هدفها، أو بالاحرى كانت لديها هواية أرادت أن تنميها، فلطالما أرادت أن تكون في مجال الاضواء، وأحبت الفن والغناء فدرسته أيضاً على المستوى الأكاديمي، لتثقل موهبتها بالمعرفة قبل أن تبدأ بالعمل على مسيرتها، التي إصطدمت فيها بمجموعة من العراقيل، منها عمليات نصب واحتيال تعرضت لها من قبل العاملين على الساحة الفنية، من دون أن تذكر تفاصيل أو أسماء.

من أبرز أعمالها: آه انت حبيبي، ويلاه، شكون قال، توحشتك، بشويش، ايش ايش

إتهمت عصام كاريكا بالتحرش بها

تقولياسمين نيارإن خلافها مععصام كاريكا،بدأ حين تم الإتفاق بينهما على تسجيل أغنية "الواد الحريف"، وأعطته عربوناً مالياً وكانت الأمور تسير على ما يرام، قبل أن يتحرش بها خلال تواجدها في سيارته بالقاهرة.

وتابعتياسمين نيارفي تصريح لها لموقع "الفن" أنها حين رفضت القبول بمثل هذه التصرفات، ظلمها وأنكر حقها المالي لا بل طالبها بثمن الأغنية بشكل كاملن من دون أن يمنحها أي تنازل لتقديمها، فكان من البديهي أن لا تسكت عن حقها حين هددها، فنشرت مضمون مكالمات هاتفية بينهما.

كما لجأتياسمين نيارإلى نقابة الموسيقيين في مصر عبر وكيلها القانوني المستشار محمد عرايس، وأرسلت إليه إنذاراً رسمياً لإعادة حقوقها المالية، أما من جهته يروي عصام كاريكا الموضوع من ناحية أخرى، ويقول إنه هو من رفع دعوى قضائية ضدها. بعدها برأت نقابة المهن الموسيقية في مصر، كاريكا، من الإتهامات التي وجهتها له ياسمين نيار، بأنها لم تستلم منه لحن أغنية "الواد الحريف"، على الرغم من أنه تقاضى أجرها.

زواجها السري من محمد السبكي وإجهاضها طفله

تزوّجتياسيمن نيارمن المنتج المصري محمد السبكي بشكل سري، وأعلنت الموضوع بعد أن إنفصلا وسافرت إلى سويسرا. وتقو إن السبكي تزوجها خلال تواجدها في مصر وبشهادة شهود وشيخ، وبعدها أنكر الموضوع بطريقة مستفزة، فما كان منها سوى أن نشرت تسجيلات صوتية له، تؤكد العلاقة الشخصية والعاطفية التي جمعتهما في السابق.

وتضيفياسمين نيارأن محمد السبكي تخلى عنها بعد أزمتهاعصام كاريكا،وعندها كانت قد أجهضت طفلها منه، وقد أكدت عبر نشرها رسائل بينها وبين السبكي أنه كان على علم بحملها منه، وطلب منها إنهاء الموضوع.

ونفتياسمين نيارأنها كانت تحاول ابتزاز محمد السبكي مقابل 500 ألف دولار أميركي، شرط أن لا تكشف أسرار زواجهما، مشيرة إلى أنه لم ينفق عليها أي مبلغ من المال خلال فترة زواجهما، أما عن احتفاظها بالصور والتسجيلات فبررت الموضوع، قائلة: "كنت أتوقع أن يقول لا أعرفھا في يوم من الأيام، لكن بفضل الله احتفظت بكل الصور والتسجیلات والفیديوھات التي بدأت بجمعھا حین شعرت بنوايا الغدر لديه.. ومن المضحك ما صرح به السبكي على أنه استضافني كصديقة، وھنا أريد أن أوضح أنني لم أدخل منزله إلا وأنا زوجته وكرامتي فوق كل شيء".